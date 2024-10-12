Загальну кількість людей, залучених до польської армії, планують збільшити до майже 300 тисяч

У 2025 році Польща планує збільшити чисельність своїх збройних сил до майже 300 тис. військовослужбовців, 241 тис. з яких становитимуть солдати. Збільшення армії країна проводить на тлі російсько-української війни, виділивши рекордний бюджет на оборону, повідомило у суботу, 12 жовтня, видання Dziennik Zbrojny.

Відповідно до проєкту бюджету на наступний рік, Польща очікує збільшити армію до 298 871 людини. 241 728 із них становитимуть військовослужбовці. Зокрема, країна збільшить планові ліміти штатної чисельності:

до 150 тис. військових контрактної служби – ще понад 8000 будуть проходити навчання;

44 тис. військовослужбовців ТрО;

35 тис. військових добровільної базової служби – ще 4700 солдатів проходитимуть навчання;

30 тис. резервістів – з них 5000 військових активного резерву в дні несення служби;

понад 57 тис. цивільних працівників армії.

До слова, станом на червень 2024 року генеральний штаб Війська Польського повідомив про те, що чисельність особового складу польської армії перевищила 200 тис. військовослужбовців. До кінця 2024 року країна хоче збільшити кількість військових до 220 тис. людей.

Зазначається, що на оборону з державного бюджету країни та Фонду підтримки збройних сил планують виділити 186,5 млрд злотих (47,55 млрд доларів) – 4,7% від ВВП Польщі. План витрат на оборону країни став рекордним – збільшення фінансування оборони зумовлене передусім рекордними закупівлями військової техніки армією Польщі на тлі російсько-української війни.

«Це означає збільшення плану видатків на оборону наступного року порівняно з планом на 2024 рік на 28,6 млрд злотих, тобто на 18,1%», – повідомило видання.

Зокрема, з бюджету та Фонду підтримки армії планують витратити:

51,5 млрд злотих (13 млрд доларів) на будівництво військової інфраструктури, закупівлю техніки та фінансування інвестпрограм НАТО;

45,9 млрд злотих (11 млрд доларів) – на технічну модернізацію армії

6,9 млрд злотих (1,78 млрд доларів) на будівництво інфраструктури;

48 млрд злотих (12,2 млрд доларів) – поточні витрати, 7 млрд доларів з яких призначені для виплат зарплат.

Ще 3,57 млрд доларів з бюджету планують переказати у Фонд підтримки армії. Отримати з Фонду очікують понад 76 млрд злотих (19,44 млрд доларів). В разі реалізації заявленого рівня витрат на оборону Польща стане четвертою за фінансуванням оборонного сектору серед європейських членів НАТО.

Нагадаємо, 3 жовтня розпочався набір добровольців до Українського легіону у польському місті Люблін. У рекрутинговому центрі працюють 15 відряджених до Польщі військовослужбовців ЗСУ, які надаватимуть консультації та супровід в оформленні документів.