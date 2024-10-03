У рекрутинговому центрі працюють офіцери ЗСУ

У польському Любліні розпочався набір добровольців до Українського легіону. У рекрутинговому центрі, який відкрили на базі Консульства України, працюють офіцери ЗСУ. Про це у четвер, 3 жовтня, повідомили у міністерстві оборони України.

Перший рекрутинговий центр розпочав роботу у Любліні на базі Консульства України. Він працюватиме щодня з 09:00 до 17:00 без перерв. У рекрутинговому центрі понад 15 співробітників – офіцери ЗСУ, відряджені з України. Вони надаватимуть консультації та супровід в оформленні. Українська сторона також надасть добровольцям форму та забезпечить тилове забезпечення, а Польща – озброєння і техніку.

«На базі центру працює військово-лікарська комісія (ВЛК), до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців відбуватиметься на полігоні, який розгорнула польська сторона», — розповів заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Добровольці мають подати заявку на офіційному сайті Українського легіону або через консульства та посольства. Потім кандидати проходитимуть співбесіду з командиром, під час якої визначать посаду, перевірять документи та скерують на медичний огляд. Якщо за висновком ВЛК доброволець придатний до служби приблизно через два тижні після всіх перевірок із ним підпишуть контракт.

Як розповіли у міністерстві оборони, за перші дні роботи рекрутингового центру надійшлонадійшло 196 заявок від добровольців.

За словами, Івана Гаврилюка, після підписання контракту українські добровольці протягом 35 днів проходитимуть військовий вишкіл. Після цього військовослужбовців можуть ще на кілька місяців направити на підвищення навичок в одну з європейських баз НАТО.

Нагадаємо, створення Українського легіону – один із пунктів двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща. Угоду 8 липня підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві.