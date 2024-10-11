Кожен другий поляк виступає за прийняття українських біженців

У вересні зафіксували найнижчий показник прийняття українських біженців поляками з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив Центр дослідження громадської думки (CBOS).

За даними опитування, яке провели з 12 по 22 вересня 2024 року, кількість поляків, які вважають, що країна повинна приймати українських біженців, впала до 53%. Це найнижчий показник з лютого 2022 року (тоді 94% респондентів підтримували прийняття біженців).

Проти прийняття біженців виступили 40% поляків, тоді як у 2022 році ця цифра становила лише 3%. В CBOS стрімке падіння підтримки пов’язують з «зерновою кризою».

Також розповідають, що 44% респондентів вважають, що Україні доведеться відмовитися від частини своєї території, тоді як 19% думають, що росіяни покинуть захоплені після 2022 року землі.

Українські біженці у ЄС

У вересні 2024 року Норвегія заявила, що більше не прийматиме біженців із західних областей України. Відмови у захисті для деяких категорій українців запровадили в межах посилення заходів щодо біженців

Департамент соціального страхування Естонії від вересня надає одноразову допомогу на оренду житла лише тим біженцям, які нещодавно прибули до країни.

У серпні в Угорщині набув чинності закон про регулювання правил надання допомоги українським біженцям. Згідно з ним, частина українців не зможе отримувати допомогу від Угорщини та ризикує втратити житло.