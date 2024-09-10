Департамент соціального страхування Естонії надаватиме одноразову допомогу на оренду житла лише тим біженцям, які нещодавно прибули до Естонії. Про це повідомив естонський мовник ERR 10 вересня.

В Естонії надання компенсації за оренду житла не залежить від доходу біженця, про неї можуть клопотати українці, які прибули до країни з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист. Розмір разової компенсації становить максимум 1200 євро на домогосподарство.

Гендиректор Департаменту соціального страхування Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії проживає значна кількість біженців, які перебувають у країні вже понад рік і зараз почали звертатися по допомогу після продовження їхньої первинної посвідки на проживання. Тому в країні вирішили, що з 11 вересня компенсацію за оренду житла біженці зможуть отримати лише протягом перших шести місяців після отримання тимчасового захисту.

«Щоб подати клопотання про отримання компенсації, біженець має отримати тимчасовий захист та зареєструвати своє місце проживання у місцевому самоврядуванні», – додають у повідомленні.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Естонія одна з перших відкрила гуманітарні центри для прийому біженців. Станом на кінець липня 2024 року в країні на підставі тимчасового захисту перебувало понад 33 тис. біженців. Держава виплатила їм у першому кварталі цього року 7 млн євро допомоги. Втім в уряді зауважували, що кількість людей, які потребують підтримки, зменшилася.

Допомога українським біженцям

У серпні в Угорщині набув чинності закон про регулювання правил надання допомоги українським біженцям. Згідно з ним, частина українців не зможе отримувати допомогу від Угорщини та ризикує втратити житло.

Українські біженці в Австрії зможуть з 1 жовтня подавати заявки на отримання так званої «червоно-біло-червоної – картки плюс» (RWR+), що гарантує необмежений доступ до ринку праці.

У липні Європейська комісія ще на рік продовжила угоду про безоплатний роумінг для українців. Ідеться про угоду між 22 європейськими та 7 українськими операторами – Kyivstar, lifecell, Vodafone, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob.