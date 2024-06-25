Українцям продовжили захист до 2026 року

Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист українських біженців, повідомили у пресслужбі Ради ЄС у понеділок, 25 червня. Захист продовжили до 4 березня 2026 року.

Зазначається, що тимчасовий механізм захисту українців, які виїхали через повномасштабну війну Росії проти України, запустили у березні 2022 року. Він мав діяти до 4 березня 2025 року, проте Рада ЄС вирішила продовжити його ще на рік.

«Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження. Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Права, надані українцям на території Євросоюзу, включають:

місце проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

Нагадаємо, 18 червня уряд Угорщини видав указ, який дозволяє отримати посвідку на проживання українцям, в яких протерміновані паспорти. Протермінований паспорт громадянина України вважається дійсним під час надзвичайного стану в Угорщині.