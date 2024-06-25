Євросоюз продовжив тимчасовий захист українських біженців
Захист стосуватиметься понад 4 млн українців в Європі
Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист українських біженців, повідомили у пресслужбі Ради ЄС у понеділок, 25 червня. Захист продовжили до 4 березня 2026 року.
Зазначається, що тимчасовий механізм захисту українців, які виїхали через повномасштабну війну Росії проти України, запустили у березні 2022 року. Він мав діяти до 4 березня 2025 року, проте Рада ЄС вирішила продовжити його ще на рік.
«Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження. Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Права, надані українцям на території Євросоюзу, включають:
- місце проживання;
- доступ до ринку праці та житла;
- медичну допомогу;
- соціальну допомогу;
- доступ до освіти для дітей.
Нагадаємо, 18 червня уряд Угорщини видав указ, який дозволяє отримати посвідку на проживання українцям, в яких протерміновані паспорти. Протермінований паспорт громадянина України вважається дійсним під час надзвичайного стану в Угорщині.