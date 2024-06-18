Українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання навіть, якщо паспорт громадянина України втратив дійсність. Для цього уряд Угорщини видав відповідний указ, пише «Європейська правда» у вівторок, 18 червня.

Відповідно до указу, який видали у п’ятницю, 14 червня, протермінований паспорт громадянина України вважається дійсним під час надзвичайного стану в Угорщині. Це означає, що українці зможуть отримати посвідку на проживання навіть на підставі посвідчення особи, яке втратило дійсність. Крім того, це можна буде зробити і протягом шести місяців після припинення дії надзвичайного стану в Угорщині. Однак, українці із протермінованим паспортом не зможуть проходити процедуру отримання громадянства Угорщини.

Зазначимо, що надзвичайний стан в Угорщині ввели через російське повномасштабне вторгнення в Україну і відтоді його регулярно продовжують.

Як інформував ZAXID.NET, відповідно до закону про мобілізацію та військовий облік, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані громадяни України віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК та СП або у застосунку «Резерв+» протягом 60 днів. Це також стосується українців, які проживають за кордоном. Без цього вони не зможуть скористатися консульськими послугами, зокрема, і оновити паспорт громадянина України.