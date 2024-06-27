Українців хочу заохотити повертатися на Батьківщину

Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка передбачає виплати громадянам України за повернення додому. Про це повідомили у четвер, 27 червня, нардеп та голова комітету ПАРЄ з питань міграції Олексій Гончаренко та депутатка Євгенія Кравчук.

За фінансову підтримку українців, як повертатимуться на Батьківщину, проголосували 56 парламентарів – рішення ухвалили одностайно. Резолюція закликає Євросоюз передбачити як негайні, так і короткострокові політичні рішення для підтримки громадян України.

«Резолюція, серед іншого зазначає, що довгострокові програми підтримки ВПО, які проживають в Україні, повинні включати фінансову допомогу для забезпечення доступу до житла, в тому числі соціального, а також кредити на відбудову приватного житла та іншу підтримку для пошуку довгострокових житлових рішень, в тому числі шляхом стійкої реінтеграції на ринку оренди житла; а також психологічну підтримку», – повідомила Євгенія Кравчук.

Крім того, документ підтверджує право українців, які перебувають під тимчасовим захистом ЄС, подавати заяву на отримання притулку та отримати посвідку про постійне проживання після трьох років перебування у країні. У ПАРЄ зазначили, що для повернення українців додому може потребувати років підготовки, яку необхідно розпочинати вже зараз.

Олексій Гончаренко зазначив, що резолюція передбачає також фінансову допомогу для українців, які повертатимуться до України. Виплати, які виділятимуть після завершення бойових дій, покликані заохотити українців повертатися додому.

За словами Євгенії Кравчук, з початку повномасштабного вторгнення в Європі знайшли притулок 5,9 млн українців, а ще понад півмільйона – переїхали за межі Європи. В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб сягає 5 мільйонів.