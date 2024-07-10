Україна на шляху до вступу в єдину роумінгову зону з ЄС

Європейська комісія ще на рік продовжила угоду про безоплатний роумінг для українців. Ідеться про угоду між 22 європейськими та 7 українськими операторами – Kyivstar, lifecell, Vodafone, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom, 3Mob. Про це повідомили на сайті Єврокомісії у середу, 10 липня.

Телекомунікаційні оператори, які підписали спільну заяву, продовжать надавати послуги звʼязку у країнах Євросоюзу без додаткової плати й за тарифами, які діють в Україні. Також європейські оператори продовжать пропонувати біженцям з України безплатні SIM-карти, безплатні міжнародні дзвінки в Україну та щомісячні пакети послуг, які можна використовувати в країні перебування, зазначили в Єврокомісії.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що у червні цього року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про єдину роумінгову систему, далі його має оцінити Єврокомісія. Після цього Україна почне переговори про вступ у європейський роумінг. Українці зможуть користуватися єдиними тарифами мобільного зв’язку та інтернету на території 27 країн ЄС без плати за роумінг і після завершення воєнного стану. А гості з країн ЄС – послуговуватися своїми домашніми тарифами в Україні.

Нагадаємо, вперше заяву про доступний роумінг українські та європейські оператори підписали у квітні 2022 року. Так ЄС підтримав мільйони українців, які через повномасштабне вторгнення вимушені були покинути країну. З цього часу Єврокомісія п’ять разів продовжувала угоду про безоплатний роумінг для українців.

22 травня 2024 року народні депутати ухвалили у другому читанні євроінтеграційний законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему. Він передбачає скасування додаткової сплати на роумінг для українців, які перебувають у країнах Євросоюзу до чотирьох місяців.