У Європейському Союзі продовжили дію безоплатного роумінгу для українських громадян, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Дія послуги мала б завершитись в липні, але Єврокомісії вдалося домовитися про продовження з європейскими мобільними операторами. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

«Роумінг наче вдома для українських біженців продовжується. Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів», – ідеться у повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що попередні домовленості були на три місяці, і вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

У Мінцифри подякували Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), Єврокомісії та регулюючому агентству телекомунікацій ЄС (BEREC) за зусилля, щоб українці в ЄС залишалися на зв’язку з близькими.