Українські мобільні оператори «Київстар», Vodafone та lifecell об’єднались, щоб забезпечити безперебійний зв'язок своїх абонентів. Із понеділка, 7 березня, вони запустили в тестовому режимі національний роумінг: при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв'язок іншого оператора.

«Задля надійного функціонування мережі, оператори поступово надаватимуть можливість користуватися цією послугою всім абонентам. Спочатку він буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування в зоні активних бойових дій: Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області. Далі у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом по всій території України», – йдеться у повідомленні «Київстару».

Підключитись до іншого оператора можна лише вручну:

Відключити автовибір мережі

Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) чи LIFECELL

Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

Перевірити роботу дзвінків та SMS

Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень по Україні у всіх мобільних операторів.

Підключення до національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг.

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