У мережі поширюється інформація, що російські війська планують заглушити український мобільний зв’язок та інтернет. Його нібито росіяни замінять своїм сигналом значно більшої потужності, до якого приєднаються телефони українських користувачів. Міністерство внутрішніх справ спростовує цю інформацію.

«Ворожі війська можуть відключити український зв’язок на захоплених територіях, відключивши або зруйнувавши базові станції. Щоб транслювати на українську територію свій сигнал, їм потрібен достатньо сильний передавач, завдяки якому можна забезпечити покриття сигналом на кількадесят кілометрів. Однак те, що такими чином може бути замінено сигнал українських операторів на всій території, – неправда. Якщо ваш телефон «захоче» приєднатися до цієї мережі – ви одразу отримаєте повідомлення про роумінг», – повідомили на Facebook МВС.

Також у відомстві додали, що планових відключень українців від мобільного зв’язку не буде. Держспецзв’язку на постійному контакті з українськими операторами та слідкує за тим, щоб українці могли отримати доступ до дзвінків та інтернету.

«Від аварій, дій диверсантів чи пошкодження обладнання ворожим вогнем ніхто не застрахований. Однак оператори разом із представниками органів державної влади забезпечують оперативне відновлення пошкодженої техніки та відновлення доступу громадян до мереж», – пояснюють у міністерстві.

Водночас військовим та керівництву держави руйнування інфраструктури мобільних операторів не загрожує, адже вони користуються спеціальним захищеним зв’язком гарантованої стійкості.

У МВС радять українцям про всяк випадок подбати про резервні канали комунікації: наприклад, стаціонарний телефон, оптиковолоконне підключення до інтернету чи навіть рацію. Крім того, міністерство попереджає, що все частіше російські військові все частіше відбирають у людей телефони, оскільки українські мобільні оператори відключили їх від зв'язку.

«Закликаємо українців, у яких відібрали мобільний телефон представники ворожих військ, якомога швидше повідомити про це оператора та попросити заблокувати вкрадений телефон. Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача. Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави і життя українців», – зазначили в МВС.

У Нацраді України з питань телебаченні і радіомовлення повідомили, що створюють резервні платформи на польських та французьких супутниках та оптимізують цифрове мовлення. У зв’язку з цим частина телеканалів у деяких областях може тимчасово не працювати. Зокрема, йдеться про Сумщину, пише «Суспільне». Після завершення таких робіт мовлення телеканалів відновиться автоматично.

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