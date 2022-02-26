Сьогодні оператор мобільного зв’язку Vodafone припинив реєструвати користувачів з Росії та Білорусі в українській мережі, повідомила у Facebook його речниця Вікторія Павловська.

За її словами, так само має зробити lifecell. Раніше реєстрацію абонентів з Росії та Білорусі припинив «Київстар», зазначає LIGA.tech.

Раніше мобільні оператори й «Укртелеком» оголосили, що будуть надавати зв'язок українцям, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів.

Нагадаємо, Росія 24 лютого напала на Україну. Окрім військ, тут присутні її диверсанти, які можуть перевдягатися у форми українських солдатів і правоохоронців.

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