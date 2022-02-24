Мобільні оператори та «Укртелеком» згодні надавати зв'язок українцям, навіть якщо на їхніх рахунках немає коштів. Про це повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

У прес-службах «Київстар», «Vodafone Україна», lifecell повідомили, що згодні підпримати своїх абонентів та забезпечити їм можливість користуватись мобільним зв'язком навіть із нульовим балансом.

«Щоб наші абоненти могли будь-якої миті зв'язатися з рідними та близькими, lifecell нараховує всім своїм користувачам пакет послуг без додаткової плати. Він містить 30 хвилин для дзвінків на будь-які номери в Україні та 5 ГБ мобільного інтернету. Його можна використовувати протягом 30 днів», – прокоментували агентству у прес-службі оператора.

У «Київстарі» повідомили, що дзвінки в мережі оператора будуть доступні для всіх абонентів передплати навіть без оплаченого пакета послуг за їхніми тарифом. «Київстар» також скасовує комісію у рамках послуги «Екстра гроші», завдяки якій можна замовити додаткові кошти на свій рахунок, а повернути пізніше.

Для абонентів контрактної та корпоративної форми обслуговування: оператор удвічі збільшує кредитні ліміти у їхніх тарифах терміном до двох місяців. Абоненти, у яких не підключено послугу кредитних лімітів, можуть замовити мікрокредитування. Для користувачів фіксованих послуг (інтернет, телефонія та передавання даних) «Київстар» продовжує термін оплати рахунку на 30 днів.

Крім того, «Київстар» безкоштовно надаватиме послугу «Домашнього інтернету»: всі клієнти, у яких послугу було відключено через брак коштів на рахунку, знову можуть нею користуватися.

«Укртелеком» також підтримав своїх абонентів із нульовим балансом та не відключатиме від надання послуг абонентів за несплату.

«У нас нині понад 50 тис. клієнтів інтернет-послуги в динаміці, кого могло торкнутися відключення за несплату. Але ми вирішили не відключати наших абонентів», - повідомив директор із корпоративних комунікацій «Укртелекому» Михайло Шуранов.

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