Україна зможе отримати доступ до роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома»

У середу, 22 травня, депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні євроінтеграційний законопроект про єдину роумінгову систему. Проект передбачає скасування додаткової сплати на роумінг для українців, які перебувають у країнах Євросоюзу до чотирьох місяців, повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Проект закону №10265 «щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу» внесли в листопаді 2023 року. Скільки саме депутатів проголосували за законопроект, Олексій Гончаренко не уточнив.

Що передбачає законопроект про роумінг

Відповідно до положень проекту закону, українські громадяни зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах Європейського Союзу без додаткової сплати грошей за роумінг. Зауважимо, плата за роумінг не стягуватиметься протягом чотирьох місяців перебування українців за кордоном.

Європейці також можуть користуватися роумінгом за стандартними тарифами їхніх країн. Такі нововведення спрямовані на інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу. Зокрема, Україна зможе отримати доступ до роумінгової зони ЄС «Роумінг як вдома» (Roam-Like-AtHomе/Rlah).

Проект закону набуде чинності з наступного дня його опублікування. З текстом законопроекту можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України Євросоюз запровадив безкоштовний роумінг для українських біженців. Згодом Єврокомісія повідомила, що Україна приєднається до вільної зони європейського роумінгу – відповідний законопроект ухвалила 22 травня 2024 року Верховна Рада.