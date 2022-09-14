Голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що Україна приєднається до зони роумінгу ЄС. Про це вона повідомила у середу, 14 вересня, під час щорічного звернення «Про становище Союзу» в Європарламенті. Сьогодні вона приїде в Україну, щоб обговорити приєднання України до європейського роумінгу з президентом Володимиром Зеленським.

«Ми введемо Україну в нашу європейську вільну зону роумінгу. Настав час це зробити», – цитує голову Єврокомісії Європейська правда.

Також вона зазначила, що Україна вже є технологічним центром, що розвивається, де зосередженні багато інноваційних молодих компаній.

Урсула Фон дер Ляєн додала, що сьогодні, 14 вересня, вирушить до України, щоб обговорити приєднання України до зони роумінгу ЄС із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що у квітні оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчили співпрацю задля забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу між Євросоюзом і Україною.

Зазначимо, що від початку російського вторгнення країни Євросоюзу запровадили безкоштовний роумінг для українських громадян, які виїхали з України.