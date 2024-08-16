Австрія прихистила близько 100 тис. жінок, дітей і людей похилого віку з часу повномасштабного вторгнення

Українські біженці в Австрії зможуть з 1 жовтня подавати заявки на отримання так званої «червоно-біло-червоної – картки плюс» (RWR+), що гарантує необмежений доступ до ринку праці. Однак для цього українці повинні будуть виконати низку вимог. Про це 15 серпня повідомив «Укрінформ» з посиланням на інформаційну кампанію Відня.

«Ми хочемо, щоб українці у Відні знали про можливості, які зараз відкриті для них. Це дає переселенцям та їхнім роботодавцям довгострокову перспективу незалежно від їхнього статусу переселенця», – зазначив заступник мера Відня та член міської ради з питань інтеграції Крістоф Відеркер.

Окрім інформаційних сторінок про вимоги та терміни для отримання RWR+, у соцмережах також будуть розміщені публікації українською мовою та створено систему онлайн-реєстрації, яка буде активована з 2 вересня 2024 року.

Посол України в Республіці Австрія Василь Химинець повідомив, що близько 100 тис. жінок, дітей і людей похилого віку, які були змушені тікати від війни в Україні, знайшли притулок в Австрії та були прийняті сім'ями, школами та дитячими садочками на території країни.

Що таке RWR+ в Австрії

RWR+ є одним з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити й працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не бувши обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця у будь-який час.

Аби отримати RWR+, українці з посвідченнями для переміщених осіб («блакитна картка») повинні протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно. Окрім того, заявники повинні мати реальну перспективу отримання доходу в 1218 євро на місяць (на одну особу) або 1921 євро на місяць (у випадку подружньої пари).

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні угорський уряд видав указ, згідно з яким українці в Угорщині зможуть отримати посвідку на проживання навіть, якщо паспорт громадянина України втратив дійсність. Утім українці із протермінованим паспортом не зможуть проходити процедуру отримання громадянства Угорщини.