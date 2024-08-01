У Гессені проживає майже 20 тис. українських чоловіків мобілізаційного віку

У німецькій федеральній землі Гессен українським чоловікам мобілізаційного віку не видаватимуть проїзний документ для поїздок за кордон, що замінює закордонний паспорт у разі його відсутності. Про це йдеться у відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессену на запит депутатської фракції правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини», пише Deutsche Welle 1 серпня.

У відомстві таке рішення пояснили тим, що українські чоловіки мобілізаційного віку «здатні поїхати в Україну для отримання паспорта та проходження військової служби». Згідно з інформацією міністерства, у Гессені проживає майже 20 тис. українських чоловіків у віці від 18 до 60 років. У міністерстві зазначили, що «вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії й, таким чином, заохочувати їх до повернення на батьківщину є зрозумілими інтересами України».

Deutsche Welle з посиланням на інтернет-портал з надання адміністративних послуг Гессену пояснює, що німецькі проїзні документи, що замінюють закордонні паспорти, можуть видаватися громадянам інших країн лише у виняткових випадках, оскільки це порушує паспортний суверенітет іншої країни.

«Такий документ можуть видати, якщо особа може довести, що у неї немає паспорта або документа, що його замінює, і вона не має можливості його отримати. Кожне подібне рішення ухвалюється індивідуально», – зазначають журналісти.

До слова, у травні очільник міністерства внутрішніх справ у федеральній землі Гессен Роман Позек повідомив, що там розглянуть можливість повернення українських чоловіків додому. За словами Позека, Німеччина має допомагати Україні з набором військових кадрів. До прикладу, Німеччина не має видавати українцям свої документи замість національних. Та попри це Німеччина хоче залишатися безпечним притулком для біженців з України.