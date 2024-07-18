Для українців за кордоном запустять онлайн-платформу

У четвер, 18 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Верховним комісаром ООН з питань біженців Філіппо Гранді. За результатами зустрічі вони повідомили про створення спільної платформи «Україна – це Дім». Її створили для українців, які хочуть повернутися з-за кордону. Про це у четвер, 18 липня, повідомили у пресслужбі МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що поки триває російське повномасштабне вторгнення, українці потребують міжнародної допомоги та підтримки, але наголосив, що МЗС готове допомогти українцям, які вирішили повернутися з-за кордону. За допомогою платформи люди зможуть отримати перевірену та актуальну інформацію, яка допоможе їм ухвалити рішення щодо можливості повернення з-за кордону до України.

«Ця платформа допоможе людям отримати достовірну та актуальну інформацію з усіх питань, які стосуються повернення до України, побачити, які є можливості та переваги, та зробити поінформований вибір», – розповів Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба також закликав управлінням Верховного комісара ООН з питань біженців до рішучих кроків для захисту українських дітей, депортованих до Росії, щоб не допустити їх незаконного усиновлення та повернути до України у безпечний спосіб.

Зазначимо, що станом на березень 2024 року за кордоном перебувало близько 6,5 млн українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії. Такі дані у інтерв’ю NV повідомляла речниця Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) Елізабет Арнсдорф Хаслунд.