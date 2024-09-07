Самбірський суд, який виніс вирок Роману Голопичу

Самбірський міськрайонний суд 3 вересня визнав винним Романа Голопича у смертельній ДТП, яка сталася 9 березня 2024 року у Самборі, але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. У вироку йдеться, що обвинувачений був за кермом автомобіля Nissan Tiida, виїжджав заднім ходом і збив пішохода.

Згідно з матеріалами справи, пішохід отримав низку гематом та закриту черепно-мозкову травму. Від отриманих травм він помер у Дрогобицькій міській лікарні.

У суді обвинувачений повністю визнав провину й розкаявся. Роман Голопич пояснював, що 9 березня перебував поблизу Самбірської центральної лікарні. Коли він сів в авто й почав виїжджати, то до нього зателефонував батько, під час розмови з яким обвинувачений був неуважним й наїхав на пішохода. За словами Романа Голопича, він одразу почав надавати потерпілому медичну допомогу, а згодом матеріально допомагав із лікуванням.

Представниця загиблого у суді розповіла, що обвинувачений повністю відшкодував їм матеріальну та моральну шкоду, тому вона не має до нього претензій. Також жінка просила суд не ув'язнювати Романа Голопича.

Суддя Володимир Галин визнав винним Романа Голопича у смертельній ДТП (ч. 2 ст. 286 ККУ), але звільнив від покарання, призначивши два роки іспитового терміну. Також обвинувачений має сплатити 5,7 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.