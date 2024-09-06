Пішоходів доставили у лікарню

У Стрию водій легковика збив двох пішоходів, одна з них – 8-річна дитина. ДТП трапилася близько 20:00 на вулиці Валовій.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Оpel Аstra, 25-річний житель Стрия, здійснив наїзд на двох пішоходів, восьмирічну місцеву мешканку та 49-річного жителя Дрогобича. Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу», – повідомили у поліції Львівщини.

Правоохоронці не уточнюють обставин аварії, однак з оприлюднених фото видно, що машина зупинилася на нерегульованому пішохідному переході. Деталі встановлюють слідчі.

Аварія трапилася у темну пору доби (фото поліції)

Загалом за минулу добу на Львівщині у ДТП постраждали три пішоходи. Ще одну 29-річну пішоходку 5 вересня близько 16:00 збив на вулиці Личаківській у Львові 47-річний водій Jeep Cherokee.

За обома випадками слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).