Аварія сталась у межах нерегульованого пішохідного переходу біля Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької

Ввечері у понеділок, 2 вересня, на початку вулиці Зеленої 82-річний водій кросовера наїхав на пішохода у межах нерегульованого переходу. Чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталася 2 вересня близько 21:20 на вулиці Зеленій у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Renault Duster, 82-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 44-річного жителя Львова. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За даними очевидців, аварія сталась у межах нерегульованого пішохідного переходу біля Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької, що на вул. Зелена, 10. На оперативних фото поліції видно, що кросовер зупинився поруч із переходом.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.