Львів’янка за кермом кросовера Subaru на смерть збила скутериста

Ввечері у понеділок, 2 вересня, біля Львова трапилась смертельна ДТП. Львів’янка за кермом кросовера Subaru на смерть збила скутериста. Про це інформує Нацполіція Львівщини.

Аварія сталася 2 вересня о 17:30 на автодорозі Солонка-Поршна поблизу села Поршна Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення скутера Honda 125, яким керував 46-річний мешканець району, та автомобіля Subaru під керуванням 38-річної львів’янки. Від отриманих внаслідок ДТП травм скутерист загинув на місці аварії.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.