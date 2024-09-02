Зіткнення відбулось вранці 2 вересня на трасі біля міста Новояворівськ на Львівщині

У понеділок, 2 вересня, на трасі Львів-Краковець неподалік Новояворівська мікроавтобус на смерть збив червонокнижного лося. Відео з твариною поширюють у соцмережах, а також факт наїзду ZAXID.NET підтвердили у патрульній поліції Львівщини.

Відомо, що зіткнення відбулось вранці 2 вересня на трасі біля міста Новояворівськ на Львівщині. 28-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter збив дику тварину, яка вийшла на дорогу. Від отриманих травм лось загинув на місці аварії. За цим фактом патрульні склали протокол про вчинення ДТП на водія мікроавтобуса.

Від отриманих травм лось загинув на місці аварії (скріншот з відео очевидців)

Нагадаємо, що в Україні лось звичайний внесений до Червоної книги. Довжина тіла самця – до 3 м, висота в загривку до 2,3 м, довжина хвоста 12-13 см; маса 360-600 кг, самки дрібніші за самців.