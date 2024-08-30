ДТП трапилась 29 серпня у Винниках на вул. Івана Франка

У Винниках водійка Hyundai наїхала на 14-річну дівчинку на самокаті. Дитину з травмами госпіталізували.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 29 серпня, о 10:20, на вулиці Івана Франка у Винниках. Водійка Hyundai Tucson, 52-річна львів’янка, наїхала на самокат, яким рухалась 14-річна місцева мешканка. Внаслідок ДТП дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водійці загрожує до 3 років обмеження волі.