У Винниках 52-річна львівʼянка на Hyundai збила неповнолітню на самокаті
Дівчинку з травмами доправили до лікарні
ДТП трапилась 29 серпня у Винниках на вул. Івана Франка
У Винниках водійка Hyundai наїхала на 14-річну дівчинку на самокаті. Дитину з травмами госпіталізували.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась 29 серпня, о 10:20, на вулиці Івана Франка у Винниках. Водійка Hyundai Tucson, 52-річна львів’янка, наїхала на самокат, яким рухалась 14-річна місцева мешканка. Внаслідок ДТП дівчину з травмами госпіталізували до лікарні.
За фактом ДТП, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водійці загрожує до 3 років обмеження волі.
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