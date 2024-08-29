Аварія сталася 28 серпня близько 16:40 на вулиці Пасічній у Львові

У середу, 28 серпня, на вул. Пасічній у Львові п’яний водій ВАЗу збив 12-річну дівчинку поруч із зупинкою громадського транспорту. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталася 28 серпня близько 16:40 на вулиці Пасічній у Львові. Водій автомобіля ВАЗ 21093, 46-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохідку, 12-річну місцеву мешканку. Судячи з фото поліції, ДТП сталась біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

Водій керував авто у стані алкогольного сп’яніння

Встановлено, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.