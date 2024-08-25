Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав Олександра Деренського винним у нетверезій їзді та керуванні авто без посвідчення водія. Суд призначив йому 91,8 тис. грн штрафу із конфіскацією його автомобіля Mazda.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2024 року, Олександр Деренський 22 квітня 2024 року їхав за кермом автомобіля Mazda по вул. Грушевського у Стебнику. Поліцейські зупинили водія та виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння, але від проходження огляду він відмовився. Водій легковика також керував машиною без посвідчення водія. Це не вперше його зупиняють нетверезим за кермом і раніше суд позбавив його водійських прав.

Щодо Деренського поліцейські склали протоколи через нетверезу їзду (ч.3 ст.130 КУпАП) та через їзду без прав (ч.5 ст.125 КУпАП). На розгляд справ у суді він не прийшов. Обидва протоколи суддя Лілія Гарасимків розглянула окремо.

Суддя визнала водія винним у нетверезій їзді, призначивши 51 тис. грн штрафу із забороною керувати транспортними засобами 10 років та конфіскацією авто Mazda. За їзду без посвідчення водія порушнику присудили ще 40,8 тис. грн штрафу.