Віолетта Прігожина та Нікіта Мазєпін перебували під санкціями ЄС з 2022 року

Європейський Союз зняв санкції з матері загиблого засновника ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина Віолетти. Крім того, санкції зняли з ексгонщика Формули-1 та сина білорусько-російського олігарха Дмітрія Мазєпіна Нікіти, йдеться в додатку до імплементаційного регламенту Ради ЄС від 12 вересня.

Матір Прігожина, Віолетту Прігожину, внесли до санкційного списку ЄС у 2022 році. Тоді жінка потрапила під санкційні обмеження, оскільки володіла компанією «Конкорд Менеджмент і Консалтинг» (входить до російської групи «Конкорд», яку заснував очільник «вагнерівців») та ще кількома пов’язаними з Прігожиним компаніями. Причини зняття санкцій з жінки не називають.

Крім того, ЄС зняв санкції з Нікіти Мазєпіна, сина уродженця Білорусі та олігарха з російським громадянством Дмітрія Мазєпіна, який раніше очолював російську Об’єднану хімічну компанію «Уралхім» та також потрапив під санкції у 2022 році. Нікіта Мазєпін – колишній гонщик Формули-1, який потрапив під економічні обмеження за зв’язки з його батьком – зокрема, Дмітрія Мазєпіна вважають одним з головних спонсорів Нікіти на змаганнях. Причиною зняття санкції з Мазєпіна-молодшого став його виграш у суді проти Євросоюзу у 2024 році.