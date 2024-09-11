У червні 2024 року Британія вперше запровадила санкції проти судів тіньового флоту РФ

Уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо Росії, додавши туди 10 нових нафтових суден. Про це повідомив уряд Великої Британії у середу, 11 вересня.

Британський уряд відзначив, що судна, які потрапили під санкції, перевозять російські нафтопродукти у треті країни.

«Це сприяє дестабілізації в Україні й порушує її територіальну цілісність і суверенітет, підтримуючи російський уряд», – додають у документі.

Під санкції потрапили нафтові танкери:

Nikolya Zuyev,

SCF Vankor,

Vladimir Tikhonov,

SCF Baltica,

NS ASIA,

Leonid Loza,

Olimpiysky Prospect,

NS CLIPPER,

NS CORONA.

До слова, у червні 2024 року Велика Британія вперше запровадила санкції проти судів так званого тіньового флоту російського президента Володимира Путіна. Британці вважають, що його використовують для обходу західних обмежень на торгівлю російською нафтою.

Санкції проти Росії

Сполучені Штати Америки 10 вересня запровадили нові санкції проти Росії та Ірану. Під обмеження потрапили судна, залучені до постачання іранських балістичних ракет, а також фізичні та юридичні особи та іранська авіакомпанія Iran Air.

Велика Британія також наклала нові санкції на Росію та Іран. Обмеження стосуються Повітряно-космічних сил Росії, російських кораблів, а також фізичних та юридичних осіб Ірану.

2 вересня президент України Володимир Зеленський двома указами затвердив пакет санкцій РНБО проти 175 компаній та осіб, які підтримують російську агресію.