У понеділок, 24 червня, Рада Європейського Союзу затвердила 14 пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Центральним елементом нового 14 пакету санкцій стали обмеження проти російського зрідженого газу. ЄС заборонив використання європейської інфраструктури для обробки або перекачування російського скрапленого газу (LNG) з метою постачання палива до третіх країн. Це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег. Окрім того, Євросоюз заборонив нові інвестиції, постачання товарів, технологій та послуг для російських LNG-заводів, зокрема Арктик LNG-2 та Мурманськ LNG.

У новому пакеті санкцій ЄС вперше ухвалив захід, спрямований на конкретні судна, які беруть участь у війні Росії проти України, та які підпадають під заборону на доступ до портів і заборону на надання послуг. Також під санкції потрапили 27 танкерів тіньового флоту РФ.

Також до 14-го пакету санкцій увійшли:

додаткові заходи для запобігання попередніх санкцій. Зокрема, усі головні компанії у ЄС мають забезпечити, щоб їхні дочірні установи у третіх країнах не брали участі у будь-якій діяльності, проти якої спрямовані санкції ЄС;

заборона на використання російського аналога SWIFT – Системи передачі фінансових повідомлень (SPFS), який Центробанк Росії створив для обходу попередніх санкцій;

заборона на операції з цільовими кредитними та фінансовими установами та постачальниками криптовалютних активів, що підтримують оборонно-промислову базу Росії;

заборона політичним партіям, неурядовим організаціям та медіакомпаніям у Європі отримувати фінансування від Росії та її довірених осіб;

заборона російським фізичним особам та компаніям здійснювати будь-які приватні чи чартерні авіаперельоти в повітряному просторі держав-членів ЄС;

посилені експортні обмеження проти шістдесяти компаній та організацій, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах: Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об'єднані Арабські Емірати;

розширення обмежень на експорт окремих товарів для промисловості: марганцева руда та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийна техніка, монітори, електричне обладнання. Також посилено обмеження на імпорт російського гелію;

заборона на передачу українських культурних цінностей, щодо яких є обґрунтовані підозри, що їх незаконно вивезли з країни;

інструменти захисту компаній з ЄС, які дозволять вимагати відшкодування збитків, завданих російськими компаніями внаслідок запровадження санкцій та експропріації;

У повідомленні зазначається, що санкції також запровадять щодо 116 фізичних і юридичних осіб, «відповідальних за дії, що підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

Нагадаємо, у лютому 2024 року Рада ЄС затвердила 13 пакет санкцій спрямованих проти оборонного сектору Росії та приватних осіб путінського режиму.