Громадяни Росії не зможуть полетіти на курорт чи зустріч у Європі

У межах 14-го пакету санкцій Європейського союзу щодо Росії, російським фізичним особам та компаніям буде заборонено здійснювати будь-які приватні чи чартерні авіаперельоти в повітряному просторі держав-членів Євросоюзу. Зокрема, санкції стосуватимуться приватних та курортних чартерів, повідомило «Дзеркало тижня» з посиланням на EUObserver у суботу, 22 червня.

«Під забороною опинились будь-які рейси, в яких вихідці з Росії, а також російські громадяни та компанії можуть "визначати місце та час зльоту та посадки"», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, у лютому 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Євросоюз ввів обмеження на планові рейси російських авіакомпаній на території ЄС. Однак європейські авіакомпанії могли виконувати чартерні чи приватні польоти на замовлення росіян зокрема і в Європі. Попри розв’язану РФ війну заможні росіяни продовжували літати на курорти чи бізнес-зустрічі на території Європи.

Зазначимо, 20 червня постійні представники країн-членів ЄС погодили новий 14-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на російську війну проти України. Окрім заборони авіапольотів, до нього увійшли: