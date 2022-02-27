Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз закриє небо для Росії через повномасштабну агресію проти України. Також ЄС заборонить пропагандистські російські ЗМІ Russia Today і Sputnik. Про це вона заявила під час брифінгу 27 лютого.

Як повідомляє Independent, Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС закриє свій повітряний простір для російських авіакомпаній, фінансуватиме постачання зброї Україні та заборонить прокремлівські ЗМІ. Глава Європейської комісії уточнила, що ЄС «закриває повітряний простір для літаків, які належать Росії, зареєстровані або підконтрольні Росії».

«Вони не зможуть приземлитися, злетіти чи облітати територію ЄС. У тому числі приватні літаки олігархів» – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляєн також повідомила, що у ЄС заборонять державні ЗМІ Росії Russia Today і Sputnik, а також їхні дочірні компанії. «Ми розробляємо інструменти для заборони їх токсична та шкідлива дезінформація в Європі», – сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, першими про закриття повітряного простору для російських літаків заявила Польща та Чехія. Згодом до їх ініціативи приєдналася Румунія, Естонія, Литва, Латвія, Велика Британія, Фінляндія, Бельгія, Данія, Швеція, Словенія, Болгарія, Кіпр. Росія у відповідь на санкції також почала забороняти літакам з цих країн польоти над своєю територією.