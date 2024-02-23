У пʼятницю, 23 лютого, Рада Європейського Союзу затвердила тринадцятий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

У повідомленні зазначається, що санкції запровадять щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за російську агресію проти України.

Нові санкції насамперед стосуються оборонного сектору РФ і пов’язаних з ним людей, зокрема тих, хто бере участь у постачанні озброєння з КНДР до Росії, а також політиків і суддів, відповідальних за незаконну депортацію українських дітей.

До санкційного списку цього разу внесли 27 компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс РФ. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони.

Деякі з цих компаній є безпосередньо російськими організаціями, які займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для ВПК Росії. Інші розташовані в третіх країнах – Індії, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді, Шрі-Ланці і Туреччині) і брали участь в обході торговельних обмежень.

Підсанкційним фізичним особам заморозять активи на території ЄС, а європейським громадянам і компаніям заборонять надавати їм кошти.

Крім того, в новому пакеті санкцій ЄС розширив перелік заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського ВПК. До переліку додали компоненти для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів.