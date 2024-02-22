Зокрема, санкції запровадили проти найбільшого ДП з виробництва російських боєприпасів «Свєрдлов»

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти компаній та бізнесменів, які підтримують російську агресію в Україні. Йдеться про більш ніж 50 санкційних обмежень проти бізнесменів та компаній, які підтримують помасштабне вторгнення Росії до України, повідомили у четвер, 22 лютого, у прес-службі британського уряду.

Новий пакет санкцій покликаний зменшити арсенал та військові активи Росії. Окрім підприємств, які виробляють для Росії боєприпаси та деталі для ВПК, під санкції потрапили компанії електроніки, продавці алмазів та нафтові підприємства.

«Наш міжнародний економічний тиск означає, що Росія не може дозволити собі це незаконне вторгнення. Наші санкції позбавляють Путіна ресурсів, які йому вкрай необхідні для фінансування його важкої війни», – повідомив міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Пакет санкційних обмежень став частиною розширених обмежень Великої Британії щодо компаній та бізнесменів, які підтримують російську агресію. У прес-службі уряду Великої Британії зазначили, що країна також готується посилити чинні повноваження, щоб боротися зі російською судноплавною діяльністю та окремими суднами «тіньового флоту», які використовуються Росією для пом’якшення удару санкцій, пов’язаних з нафтою.

Під санкції Великої Британії потрапили:

Компанії, які виробляють для Росії ракети, боєприпаси та вибухівку (зокрема, ДП «Свєрдлов» – найбільше підприємство з виробництва російських боєприпасів);

Ключові російські імпортери та виробники верстатів, які використовують у виготовленні ВПК;

Нафтотрейдер Нільс Труст і його компанія Paramount Energy & Commodities SA, яка сприяє торгівлі з Росією в обхід санкціям G7 та Великої Британії;

Компанія Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які забезпечують роботу енергетики у «тіньовому флоті» Росії;

Дві російські алмазні компанії та Павєл Марінічєв, який нещодавно очолив найбільшу російську компанію-виробника алмазів «Алроси»;

П'ять топ-менеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Загалом Велика Британія ввела санкції проти 2000 осіб, компаній і груп з моменту повномасштабного вторгнення. Також країна співпрацює із західними партнерами для нових економічних обмежень для компаній, які допомагають Росії.