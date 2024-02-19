Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не накладатиме вето на 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Про це 19 лютого повідомила агенція Reuters.

«Немає підстав накладати вето [на 13-й пакет санкцій проти РФ]. Хоча я вважаю, що ЄС приймає неправильне рішення», – сказав Сійярто.

При цьому він вкотре висловив думку, що посилення санкцій ЄС проти Росії «не має сенсу і лише зашкодить економіці блоку».

Наразі Євросоюз продовжує працювати над запровадженням 13-го пакету санкцій проти Росії. Його ухвалення перебуває на фінальній стадії.

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти близько 55 компаній та понад 60 осіб. Нові обмеження стосуватимуться окремих осіб та фірм, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, що використовуються російськими оборонними компаніями.