Віктор Орбан розблокував допомогу ЄС для України

Європейським лідерами довелось взяти на себе різні ролі, щоб проханнями та погрозами змусити прем’єра Угорщини Віктора Орбана розблокувати допомогу ЄС для України. Також у цьому питанні, ймовірно, допомогли фермери-страйкарі, які не дали Орбану виспатися перед самітом ЄС у Брюсселі. Про це йдеться в матеріалах журналістів The New York Times і Bloomberg.

За даними NYT, щоб досягти бажаного результату, найвпливовіші лідери Європи «взяли на себе різні ролі», щоб підштовхнути Орбана до своєї лінії. Зокрема, деякі європейські лідери жартома говорили Орбану, що «надішлють йому рахунки за ночі, проведені з ним у Брюсселі» у спробах переконати його підтримати фінансування України. Інші ж політики не жартували і говорили, що розпочнуть виключення Угорщини із процедур ЄС.

Зокрема, президент Європейської ради Шарль Мішель зіграв «поганого поліцейського». Він зателефонував Орбану, щоб повідомити йому, що ні в якому разі не задовольнить його вимогу щодо щорічного права вето для українського фонду. Мішель задіяв так званий «ядерний» аргумент, сказавши Орбану, що деякі країни-члени розглядають можливість запуску процедури, яка повністю позбавить його права голосу, що було б безпрецедентним рішенням для ЄС.

Того ж дня Орбан зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у представницькому номері п’ятизіркового готелю Amigo в центрі Брюсселя.

«Сидячи на зелених оксамитових кріслах ... за пляшкою шампанського, пані Мелоні сказала Орбану, що він зможе більше отримати від ЄС, якби “підіграє”. Вона припустила, що перегляд українського фонду в 2025 році певною мірою задовольнить потребу Орбана в ретельному контролі витрат», – розповіли джерела NYT.

Далі настала черга президента Франції Емманюеля Макрона, який зустрівся з Орбаном в тому ж готелі Amigo та запропонував «внести зміни до спільної заяви ЄС, яка б враховувала деякі скарги Орбана». Паралельно, на іншому кінці вулиці в штаб-квартирі ЄС, проходила зустріч інших лідерів ЄС, на якій були присутні Олаф Шольц, прем'єр Нідерландів Марк Рютте, Шарль Мішель та інші.

«Орбана на цій зустрічі не було. Це було сигналом для нього: пропозиції від Мелоні та Макрона – максимум, що він може отримати. Інакше домовляться без нього», – зазначили журналісти.

Водночас, Bloomberg пише, що Орбан скаржився канцлеру Німеччини Олафу Шольцу і голові Євроради Шарлю Мішелю, що провів «неспокійну ніч». Уночі перед самітом в Брюссель на тракторах заїхали протестувальники, які блокували рух і сигналили на знак протесту. Шарль Мішель пожартував, що спеціально зібрав фермерів на протест. Орбан засміявся, але, за словами журналістів, під час саміту угорський лідер виглядав «відверто втомленим».

Нагадаємо, у четвер, 1 лютого, всі 27 країн Євросоюзу на саміті погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 млрд євро, який раніше заблокувала Угорщина. Віктор Орбан вимагав виплатити Будапешту всі гроші, які ЄС заморозив через ситуацію з верховенством права в країні. Згодом Орбан заявив, що готовий пом’якшити свою позицію, але запропонував «компроміс» – захотів, щоб допомогу Україні переглядали та затверджували щороку. Проте зрештою угорський лідер все ж здався, і допомогу схвалили з правилом перегляду кодні два роки.