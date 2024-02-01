Лідери Європейського Союзу на своєму засіданні у четвер, 1 лютого, схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель

«Це рішення забезпечить стійке, довгострокове та передбачуване фінансування для України. ЄC бере на себе лідерство та відповідальність у питанні підтримки України. Ми знаємо, що поставлено на карту», – написав він в соцмережі X.

Спеціальний фінансовий інструмент для України передбачає фінансування до 50 млрд євро на чотири роки. Це – 17 млрд євро прямої допомоги і 33 млрд євро у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років. Ці кошти мають підтримати макрофінансову стабільність, сприяти відновленню та модернізації України під час євроінтеграції.

На яких саме умовах Україна отримає ці гроші – поки невідомо, оскільки саміт іще триває.

Імовірно, що лідери ЄС проводитимуть щорічні обговорення запланованого пакета допомоги Україні. Раніше про можливість такого кроку писали низка ЗМІ. Він викликаний вимогою угорського прем’єра Віктора Орбана, який погрожував блокувати допомогу для України.

Як пише The Guardian, Віктор Орбан погодив угоду з іншими лідерами ЄС піддався тиску після серії зустрічей минулої ночі та сьогодні вранці з прем’єр-міністрами Італії, Франції та Німеччини.

Вони домовилися про два компроміси – через два роки Європейська комісія проведе перегляд витрат. Але за це буде голосування. Був також додатковий захід щодо механізму обумовленості верховенства права, сказав речник. У разі потреби через два роки Європейська Рада запропонує Комісії внести пропозицію для її перегляду.

Після того, як угода була укладена, президент Європейської Ради швидко проконсультувався з іншими лідерами ЄС, і вони «швидко» погодилися, сказав речник. Тепер ЄС повинен внести ці витрати до семирічного бюджетного плану, який діятиме ще чотири роки.