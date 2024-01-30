Віктор Орбан підтвердив, що готовий розблокувати 50 млрд євро для України

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що згоден розблокувати фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро, за умови, якщо частини цієї допомоги затверджуватимуть щорічно. Про це Орбан заявив 30 січня в інтерв’ю французькому виданню Le Point.

За словами прем’єр-міністра Угорщини, його компромісний варіант полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, гарантії, що «кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні», що по суті означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.

Орбан також зазначив, що це щорічне затвердження також має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС.

«На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу…Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу», – заявив прем’єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина зайняла сумнівну позицію. Хоча 24 лютого Віктор Орбан засудив напад Росії на Україну, однак відразу заявив, що жодного залучення Угорщини до війни чи жодної військової допомоги Україні не буде. Орбан пообіцяв надавати гуманітарну допомогу Україні, і вона дійсно надходила. Також Угорщина від початку війни відкрила кордон для переселенців з України.

Проте весь цей час Будапешт активно виступав проти надання Києву військової допомоги і намагався блокувати санкції проти РФ. Угорські топ-політики регулярно виступають зі скандальними заявами щодо «примирення з РФ». Окрім того, Угорщина виступає проти вступу України до ЄС в найближчій перспективі.

Зокрема, після того як Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС, оскільки «країна не готова до цього». Одним із аргументів щодо такої позиції угорська влада озвучує нібито «порушення прав угорців Закарпаття».