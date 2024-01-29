Угорщина запропонувала свій компроміс Європейському Союзу щодо профінансування запропонований пакет допомоги для України. Про це 29 січня повідомив Балаж Орбан, головний радник угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, коментуючи публікацію Financial Times, в якій деться про те, що ЄС готовий «завдати шкоди економіці Угорщини», якщо на Віктор Орбан ветує рішення про виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

За словами журналістів, угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив про «нову пропозицію до Брюсселя, зазначаючи, що тепер він відкритий для використання бюджету ЄС для пакета допомоги Україні». Своєю чергою, Балаш Орбан підтвердив заяву Боки, звинувативши ЄС у «шантажі».

«Брюссель використовує проти Угорщини шантаж, так, наче завтра не настане, незважаючи на факт того, що ми запропонували компроміс», – написав Балаш Орбан, не уточнивши деталей щодо цього компромісного варіанту.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Угорщина зайняла сумнівну позицію. Хоча 24 лютого Віктор Орбан засудив напад Росії на Україну, однак відразу заявив, що жодного залучення Угорщини до війни чи жодної військової допомоги Україні не буде. Орбан пообіцяв надавати гуманітарну допомогу Україні, і вона дійсно надходила. Також Угорщина від початку війни відкрила кордон для переселенців з України.

Проте весь цей час Будапешт активно виступав проти надання Києву військової допомоги і намагався блокувати санкції проти РФ. Угорські топ-політики регулярно виступають зі скандальними заявами щодо «примирення з РФ». Окрім того, Угорщина виступає проти вступу України до ЄС в найближчій перспективі.

Зокрема, після того як Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що проти початку переговорів про вступ України до ЄС, оскільки «країна не готова до цього». Одним із аргументів щодо такої позиції угорська влада озвучує нібито «порушення прав угорців Закарпаття».