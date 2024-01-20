Зовнішньополітичне відомство Євросоюзу зробило державам-членам пропозицію щодо реформування фонду, який надає військову підтримку Україні. Про це 20 січня повідомило видання Bloomberg.

Документ містить умови створення раніше запропонованого Фонду допомоги Україні з річним бюджетом близько 5 млрд євро, про який уряди країн ЄС не могли домовитися. В межах нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру (ЄФМ), країни-члени ЄС отримують відшкодування за зброю, яку вони надсилають Україні. Розмір фонду кілька разів збільшувався, але рішення про виділення та виплату коштів вимагають одностайної підтримки.

«Необхідно якнайшвидше досягти політичної згоди щодо запропонованої мети – збільшити загальну фінансову стелю ЄФМ на 5 млрд євро, спеціально призначених для України», – йдеться в документі.

Дипломатичні представники кількох країн, в тому числі Німеччини, на зустрічі в середу висловили припущення, що ЄФМ в його нинішньому вигляді стає менш ефективним, оскільки більша частина майбутніх поставок буде здійснюватися коштом нових закупівель озброєнь, а не з наявних запасів.

Пропозиція зовнішньополітичного відомства ЄС спрямована на узгодження різних позицій і зміну управління фондом, зокрема, фіксацію ставок відшкодування та надання більшого бонусу за спільні ініціативи між європейською та українською промисловістю. Відшкодування за поставки зі складів та односторонні закупівлі будуть поступово скасовані.

Новий фонд має доповнити будь-яку двосторонню допомогу, що надається Києву державами-членами. Планують, що він буде використовуватися для задоволення найбільш нагальних потреб України в артилерії, спеціалізованих боєприпасах, безпілотниках та засобах протиповітряної оборони, а також нелетальних елементах, таких як розмінування, військово-медичне забезпечення та кібербезпека.