Санкції застосували і щодо російського аеропорту «Домодєдово»

У понеділок, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський двома указами затвердив пакет санкцій РНБО проти 175 компаній та осіб, які підтримують російську агресію. Зокрема, під санкції потрапили особи та компанії, пов’язані з російською авіагалуззю, йдеться на сайті Офісу президента.

Під українські санкції потрапили 73 юридичні та 74 фізичні особи, які працюють у Росії та підтримують повномасштабне вторгнення до України.

«Санкції вводяться проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб’єктів, які їм сприяють на ТОТ (всього 175 суб’єктів); компаній, що залучені до обслуговування аеродромів спільного базування МО РФ, ФСБ РФ, Нацгвардії Росії, на яких розміщується військова авіація. Окрім цього, під санкції потрапляють компанії, що транспортують військову техніку, боєприпаси, обладнання та запаси до ліній бойового зіткнення, а також імпортують підсанкційні товари, зокрема, зброю, компоненти для ВПК з Ірану, КНДР», – повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Обмеження стосуються блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також польотів та перевезень на території України. Санкції також передбачають запобігання виведення капіталу з України, припиняють дію торговельних угод та забороняють передавати технології підсанкційним особам.

Які компанії потрапили під санкції

Серед юридичних осіб, щодо яких Україна ввела економічні обмеження, є такі:

«Авіакомпанія “АероСтан”» – компанія з Киргизстану, літаки якої використовуються для перевезень іноземної продукції, яку використовують у російському ВПК, в обхід санкцій

«Новапорт Холдінг» – компанія, яка є власником контрольного пакета акцій у понад 20 підсанкційних російських аеропортах

«Транспортно-експедиторська компанія Північ-Південь» – підприємство, яке перевозить продукцію для російського ВПК морем та небом

«Домодєдово Ерфілд» – компанія, яка управляє російським аеропортом Домодєдово

«Аеропорт Кольцово» – підприємство, яке підтримує роботу аеропорту Кольцово, де базується авіація російського міністерства оборони та МНС Росії

Нагадаємо, через санкції РНБО з кінця червня припинився транзит російської нафти «Лукойл» до Угорщини та Словаччини через. Попри те, що «Лукойл» перебував під українськими санкціями з 2018 року, вони були доволі обмежені та стосувалися тільки заборони орендувати чи приватизувати майно в Україні, обмеження торговельних операцій та виведення капіталів. Вже в червні 2024 року РНБО розширила санкції, заборонивши російській компанії транзит нафти.