Судові пристави забрали гроші з російських банківських рахунків підрозділу Google у 2022 році, що призвело до його банкрутства

Влада Кремля вилучила понад 100 млн доларів у російського підрозділу американської компанії Google, які спрямувала на фінансування військової пропаганди. Про це повідомило видання The Telegraph 25 серпня.

Як стало відомо, судові пристави конфіскували активи Google в Росії на суму понад 100 млн доларів, хоча сума, яка нібито підлягала сплаті згідно з рішенням суду, на той час становила менш як 12,5 млн доларів. Гроші підрозділ Google повинен був сплатити через збитки, які зазнали три російські телеканали через видалення їх з YouTube і видалення їхніх облікових записів у Google. Йдеться про пропагандистські телеканали RT, NFPT і «Царьград ТВ» – православний пропагандистський канал, що належить підсанкційному у США російському олігарху Костянтину Малофєєву.

Згідно з документами, судові пристави забрали гроші з російських банківських рахунків підрозділу Google у 2022 році, що призвело до його банкрутства у тому ж році.

«Телеканал “Царьград ТВ” отримав від арешту один млрд рублів (7,2 млн доларів) від цієї суми, і, як він заявив, використає ці гроші на підтримку війни Росії проти України», – ідеться у заяві Google.

Минулого тижня Google подав позови проти RT, NFPT і «Царьград ТВ» до судів у США та Великій Британії. Компанія вказала, що російські суди «наклали безпрецедентні штрафи та вибіркові юридичні санкції проти Google у спробі обмежити доступ до інформації про наші сервіси та як покарання за дотримання нами міжнародних санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб».