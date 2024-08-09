Росія намагається зірвати судову реформу в Україні

Росіяни створили мережу з приблизно 30 Telegram-каналів, які поширюють фейки про кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яку змагаються 28 людей. У такий спосіб ворог намагається завадити судовій реформі, яка потрібна Україні для євроінтеграції. Громадська ініціатива «Голка» в матеріалі для «Еспресо» розповідає, що російські Telegram-канали атакують конкурс, щоб Україна не змогла наповнити суди доброчесними суддями.

У дослідження йдеться, що російськомовний анонімний канал «Под мантией» неодноразово намагався дискредитувати суддю Верховного Суду Івана Міщенка, який має трьох дітей й добровільно пішов на фронт. Міщенко також є працівником комісії, яка й проводить конкурс до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Мережа Telegram-каналів, яку може контролювати Росія (Інфорграфіка «Голки»)

Крім цього, анонімні Telegram-канали систематично пишуть про кандидата до Вищої кваліфікаційної комісії суддів Дмитра Гудиму, який став суддею у 2017 році. До того він працював у Великій Палаті, займався освітою суддів та отримав від фундації Dejure відзнаку «Честь тижня». Водночас канал «Под мантией» пише, що в Гудими під час обшуку у справі Всеволода Князєва вилучили 700 тис. доларів. Про це також написав адвокат Ростислав Кравець, який відомий підтримкою «суддів Майдану», що забороняли протести під час Революції. Крім цього, він має зв'язки зі скандальними суддями Конституційного суду Олександром Тупицьким й Олександрою Касмініною, засвітився на «плівках Вовка» тощо.

Ініціатива «Голка» зазначає, що Telegram-канал Кравця належить до кремлівської мережі, яка атакує судову реформу. Він систематично дискредитує суддів, які виступили проти судді з російським паспортом Богдана Львова. Також до мережі входять канали Олександра Дубінського, Максима Бужанського й Андрія Портнова.

«Подібні атаки в соцмережах посилюються тоді, коли мова йде про резонансні справи (як комерційні, так і політичні), виборчий процес, балотування суддів на різні посади в інших органах влади, які впливають на державну політику щодо судової системи», – пояснює засновниця ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

Вона додає, що кандидати до Вищої кваліфікаційної комісії суддів та члени Вищої ради правосуддя можуть опинитися під інформаційним ударом росіян.