76-річна Лідія Ізовітова з 2012 року є головою Національної асоціації адвокатів

Юристка Лідія Ізовітова, яка має давні зв'язки з Віктором Медведчуком, з часу створення у 2012 році очолює Національну асоціацію адвокатів. У 2022 році термін перебування на посаді Ізовітової завершився, але вона продовжує керувати організацією, без членства в якій неможливо працювати адвокатом. Про це повідомляє громадська ініціатива «Голка» та розслідувачі Bihus.info.

До складу Національної асоціації адвокатів у 2012 році автоматично увійшли всі українські адвокати. Організація об'єднує всі органи самоврядування, які мають вплив на видачу та позбавлення свідоцтва адвоката.

«Свої 10 років Лідія Ізовітова [на посаді голови асоціації] перебула – це факт. Вибори вони не проводять, бо воєнний стан. Але розуміємо, що це просто казки, подивіться на Верховний суд, там є Велика Палата. І в умовах воєнного стану люди вибрали новий склад Великої Палати», – сказала засновниця ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

Лідія Ізовітова на початку 2000-х років працювала віцепрезиденткою «Спілки адвокатів України», яку заснував Віктор Медведчук. Вже під час головування юристки в асоціації адвокатів організація не реагувала на диктаторські закони 16 січня, побиття й вбивства людей під час Революції Гідності. Через це у 2014 році група адвокатів підписала акт недовіри до керівництва Національної асоціації адвокатів України.

У 2023 році Лідія Ізовітова на сайті асоціації розкритикувала законопроєкт про кримінальну відповідальність для адвокатів, які працюють на окупованих територіях, визнаючи легітимність влади росіян. Асоціація не позбавляє свідоцтв адвокатів, які співпрацюють зі слідством ФСБ.

Також близька до Медведчука адвокатка Зоя Темнохудова є представницею Ради адвокатів Закарпаття у Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури України. Темнохудова була помічницею Віктора Медведчука, а 2020 року в інтерв'ю розповідала, що їй імпонують його ідеї мирної України.

Ще один адвокат, якого пов'язують із Медведчуком, Ігор Кириленко у 2020 році став депутатом Київради від ОПЗЖ, а зараз входить до складу регламентної комісії Київради. Кириленко у 1990-х працював у міжнародній юридичній компанії «Бі. Ай. Ем», співзасновником якої був Медведчук, був консультантом «Спілки адвокатів України». Згодом адвокат представляв у судах Віктора Медведчука та його брата Сергія.