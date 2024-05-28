Інна Іваночко у Галицькому райсуді Львова 28 травня 2024 року

Київська адвокатка Світлана Новицька розірвала договір про надання правової допомоги з Інною Іваночко, яку звинувачують у державній зраді. Для продовження запобіжного заходу суд одноразово залучив адвоката з центру безоплатної правової допомоги. Наразі невідомо, хто продовжить захищати обвинувачену. Галицький райсуд у вівторок, 28 травня, продовжив Інні Іваночко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу до 26 липня.

Вже колишню адвокатку обвинуваченої, 53-річну Світлану Новицьку, також підозрюють у держзраді. Вона з 2017 до 2022 року дала низку інтерв'ю російським пропагандистам, в яких дискредитувала українських військових та Революцію Гідності, підтримувала окупацію частини України. З 29 лютого 2024 року адвокатка перебуває у львівському СІЗО. Під час засідання 28 травня Світлана Новицька сказала, що отримала підозру у держзраді саме через справу Іваночко. Додамо, що попри те, що Новицька перебуває у СІЗО, у квітні Коломийський міськрайонний суд дозволив їй захищати пропагандиста Руслана Коцабу, який втік до США.

У суді Інна Іваночко виголосила майже півторагодинну промову, підсумком якої стало прохання відправити її під цілодобовий домашній арешт. Вона сказала, що двоє її адвокатів померли, а третя перебуває у СІЗО. Іваночко запевняла, що її справа повністю сфальсифікована, а правоохоронці «чинять над нею розправу». Обвинувачена також не знає, чи її донька зможе найняти приватного адвоката, оскільки СБУ нібито залякує її родичів і погрожує відібрати майно.

Додамо, що 58-річна Інна Іваночко у 2014 році очолювала у Львові осередок «Партії регіонів». Під час Революції Гідності вона активно підтримувала «Антимайдан». У 2017 році Іваночко координувала у Львові медведчуківську ГО «Український вибір» та судилася проти демонтажу Монумента слави на вулиці Стрийській. З 2018 по 2020 роки очолював львівський осередок ОПЗЖ. В Офісі генпрокурора повідомляли, що підозрювана працювала за вказівками російських спецслужб, брала участь у проплачених масових заходах, щоб дестабілізувати суспільно-політичні настрої на Львівщині.