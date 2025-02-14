Інна Іваночко (ліворуч) та її адвокатка брали участь у засіданні за допомогою відеозв’язку

14 лютого Галицький районний суд Львова визнав ексочільницю обласного осередку партії ОПЗЖ у Львові Інну Іваночко винною у держзраді. Її засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Участь у засіданні Інна Іваночко та її адвокатка брали дистанційно – за допомогою відеозв’язку.

«Запобіжний захід Іваночко Інні залишити без змін – тримання під вартою до вступу вироку в законну силу. Строк відбування покарання Іваночко Інни Василівни рахувати з моменту затримання – 24 серпня 2022 року», – зачитала суддя. Вирок суду ще можна оскаржити.

Інну Іваночко затримали влітку 2022 року. Слідчі встановили, що ексочільниця обласного осередку ОПЗЖ у Львові працювала на РФ ще до початку повномасштабного вторгнення. За даними СБУ, Іваночко була довіреною особою Віктора Медведчука у західному регіоні України та працювала в інтересах ворога.

Прокурори у суді довели, що з 2015 року Іваночкл керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії «ОПЗЖ» та громадської організації «Український вибір – право народу». Діючи за вказівками спецслужб РФ, вона організовувала та брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Обвинувачена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року Інна Іваночко систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медіа, виступаючи у ролі «політичного експерта» та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні. У своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.