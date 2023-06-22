Справу про держзраду щодо Інни Іваночко розглядає Галицький районний суд Львова

Галицький районний суд Львова розглядає справу щодо колишньої очільниці Львівської обласної організації політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Інни Іваночко, У суді вони свою провину заперечує й стверджує, що «Судовий репортер» із посиланням на матеріали справи, оприлюднив свідчення Інни Іваночко та докази, які проти неї зібрала прокуратура.

24 серпня 2022 року СБУ повідомила про підозру Інні Іваночко за ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) ККУ. За версією слідства, вона була чинною агенткою російських спецслужб, вела антиукраїнську діяльність, активно просувала ідеї федералізації України та проводила проросійські інформаційні акції. Суд обрав їй запобіжний – тримання під вартою без права внесення застави. В березні 2023 року прокуратура завершила досудове розслідування і передала справу до суду.

У червні 2023 Галицький суд почав розгляд справи про держзраду Інни Іваночко. Прокурор Андрій Никеруй стверджує, що вона була завербована росіянами на початку 2015 року й до 22 лютого надавала допомогу спецслужбам РФ. У ФСБ дали їй позивний «Инга».

Слідство зафіксувало, що впродовж 2015-2022 років Інна Іваночко дала 21 інтерв’ю для проросійських каналів.

«Іваночко у своїх інтерв’ю системно доносила до невизначеного кола осіб пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну, зокрема щодо русофобії анти-російської України, фашизму, нацизму та перетворюється у ворожу для Росії державу, повної залежності від Заходу, звинувачення влади у війні на території України, що в сукупності відповідає поняттям «денацифікація» «демілітаризація» України, «захист» російського народу, що слугували формальним приводом збройної агресії РФ проти України», – йдеться в обвинуваченні.

Судячи з матеріалів справи, у березні 2022 року до СБУ звернулося двоє львів’ян, які повідомили, що у Львові може діяти російська агентура. Двоє заявників працювали в групі компаній ТОВ «Консорціум агентств економічної безпеки», директором яких був Володимир Мальсагов [у 2017 році він змінив прізвище на Єрмілов] – відомий львівський адвокат, генерал-майор міліціїу відставці, який у 2021 році помер від коронавірусу. За версією слідства, приблизно у 2011 році він був завербований російськими спецслужбами. Один зі свідків повідомив, що з 2002 до 2021 року Мальсагов часто їздив у Москву і Крим, ймовірно, щоб передати російським спецслужбам розвідувальну інформацію.

У 2015 році він взяв Іваночко на роботу в свою компанію керувати відділом кадрів. У 2019 році, коли Інна Іваночко балотувалась до Верховної Ради, вона зазначила, що працює заступником гендиректора ТОВ «Консорціум агентств економічної безпеки». Один зі свідків розповів, що до 2014 року в кабінеті Мальсагова стояв прапорець ФСБ, а Іваночко знала про його проросійську діяльність.

Володимир Мальсагов та Інна Іваночко

«Вказані особи, судячи по всьому, були пов’язані проросійськими організаціями у Львові. За вказівками громадян РФ, які, ймовірно, причетні до діяльності російських спецслужб, проводили діяльність спрямовану на федералізацію України, створення окремої республіки Галичина, а в подальшому приєднання до Польщі», – йдеться в заяві свідка.

Інший свідок повідомив, що Мальсагов нібито взяв Іваночко на роботу, щоб вона забезпечувала надходження коштів від структур, підконтрольних Віктору Медведчуку. Вони організовували заходи для просування ідеї від’єднання Галичини від України та створювали місцеві осередки російських недержавних структур, як-от «Кремлівська стратегія» і «Океан».

У червні 2022 року слідчі обшукали один із офісів Мальсагова – адвокатське об’єднання «Верум Віта». В його робочому комп’ютері слідчі виявили тисячі документів, слугують доказами роботи на російські спецслужби, а також причетності до цієї діяльності Інни Іваночко. Завдяки цим документам, слідчі провели ще більше 60 обшуків та виявили більше ста людей у Львові, які були причетні до російської агентури.

Наприклад, Володимир Мальсагов погоджував із росіянами проведення конференції на тему: «Особливий статус Львова: регіональна самоідентифікація і європейська самостійність», що просувала ідею «автономії Західної України». Конференцію провели у травні 2015 року в готелі «Гетьман», що на вул. Володимира Великого у Львові. За результатами конференції її учасники затвердили резолюцію, яку Мальсагов погоджував з представниками РФ.

Також на його комп’ютері виявили файл із фрагментом невідомого листа, в якому йшлося про просування законопроекту про особливий статус Галичини та підготовку щодо цього відповідних інформаційних заходів.

Адвокатка Інни Іваночко Світлана Новицька просила суд не брати ці докази до уваги, оскільки вважає обшук кабінету померлого Мальсагова незаконним.

«За життя покійний Мальсагов був генералом правоохоронних органів у відставці, адвокатом, а не бомжем. І ніхто із спадкоємців після його смерті начебто не цікавився його майном, а воно лежало і чекало поки його вилучать під час обшуку», – говорила адвокатка під час судового засідання.

Прокурор щодо цього зауваження заперечив і зазначив, що щодо самого Володимира Мальсагова розслідувалось кримінальне провадження за державну зраду, але у зв’язку зі смертю його закрили.

У 2018 році Інна Іваночко збирала документи для подання позову до Львівського окружного адмінсуду усунення аварійності радянського Монумента слави на вулиці Стрийській [у липні 2021 року стелу монумента демонтували]. У суді її інтереси представляв Мальсагов. 9 травня 2019 року вона квіти на Пагорбі Слави, але українські активісти вигнали її, звинувативши в проросійській діяльності.

«Вона була членом опозиційної парламентської партії. Вона мала право. У нас стаття 15 Конституції, у нас різноманітність ідеологій, цензура заборонена. Людина, яка займається громадською, політичною діяльністю, має право висловлюватись, збирати інформацію за ст. 34 Конституції… Усі ці злочини вона начебто вчиняла з 2015 року. Критикувала президента Порошенка, але чомусь йому ніякого не було діла до критики. А ось у 2022 році у березні чомусь вирішили передивитися, що там, де Іваночко виступала», – зазначила в суді адвокатка.

Зазначимо, що захист Інни Іваночко клопотав про зміну запобіжного заходу на особисте зобов’язання, однак суд залишив її під вартою без права застави. До слова, адвокатка Світлана Новицька раніше захищала засуджену за сепаратизм Олену Бойко.