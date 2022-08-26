Інна Іваночко відома своїми проросійськими поглядами та пропагуванням антиукраїнських ідей Віктора Медведчука

СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишній очільниці Львівської обласної організації партії «Опозиційна платформа – За життя» та громадського руху Віктора Медведчука «Український вибір – право народу» на Львівщині Інні Іваночко.

Як повідомили у п’ятницю, 26 серпня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, затримана є діючою агенткою російських спецслужб. Вона вела антиукраїнську діяльність, активно просувала ідеї федералізації України та проводила інформаційні акції антиукраїнського спрямування.

«За даними слідства зрадниця організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині. Для прикриття власної підривної діяльності, проникнення в кулуари органів державної влади, а також поширення дезінформації в інтересах агресора вона використовувала журналістські посвідчення та «документи» деяких безпекових корпорацій, легітимність яких встановлюється», – йдеться в повідомленні СБУ.

Під час обшуків у фігурантки та інших пов’язаних з нею осіб контррозвідники вилучили матеріали, які підтверджують її антиукраїнську діяльність, та документи, що засвідчують її зв’язок із політичними та громадськими структурами афілійованими з колишнім проросійським нардепом Віктором Медведчуком.

Затриманій повідомили про підозру за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ). Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.