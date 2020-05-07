На таємне святкування Дня перемоги у Львові викликали поліцію

Учасникам святкування роздавали вітальні листівки від Віктора Медведчука

У четвер, 7 травня, у Львові, не зважаючи на карантин, представники деяких ветеранських організацій та активісти, відомі своїми проросійськими поглядами, організували святкування до Дня перемоги.

Зібрання відбулося не афішовано у формі застілля у приміщенні Львівської обласної організації ветеранів України на вул. Липинського, 54, яке організація безкоштовно орендує у Львівської облради. На місце події викликали поліцію. Про цей факт повідомила голова громадської ради при СБУ у Львівській області Галина Янко.

«І сьогодні реванш відбувся у Львові. На фоні заяв Львівської обласної ради та Олександра Ганущина щодо недопущення реваншу, саме в приміщенні, що належить обласній раді, в порушення карантинних норм, сьогодні «Руській мір» вирішив собі сотворити сабантуй. Кажуть, «с*ка православна» подаруночки вирішила у Львові пороздавати ще з однією відомою проросійською особою, що вважає нас у Львові окупантами. От скажіть мені, як ми дожилися до того, що «руській мір» орендує наше майно у Львові? І це на шостому році війни вони ще досі там?!», – повідомила Галина Янко.

За її даними, на святкування зібралися представники різних ветеранських організацій, а також «Українського вибору» Віктора Медведчука у Львові. Це люди переважно літнього віку, а такі зібрання є грубим порушенням карантинних норм.

На фото, які оприлюднила Янко, також видно шматок вітальної листівки, де на червоному тлі видніється напис російською мовою «С днём великой Победы». Унизу підпис – «Оксана Марченко, Виктор Медведчук». Зверху видно логотип партії Віктора Медведчука «Опозиційна платформа – За життя».

Поліцейські провели профілактичну бесіду з учасниками свіяткування Дня перемоги (фото Галини Янко)

Як видно з фото, які оприлюднила Галина Янко, зокрема, на святкуванні були присутні керівниця гуманітарної групи ГО «Український вибір-Право народу» у Львівській області Інна Іваночко, голова обласної організації ветеранів Юрій Широких та ще декілька осіб. Учасникам роздавали вітальні листівки з Днем перемоги від Оксани Марченко та Віктора Медведчука та планували роздавати подарунки.

Як розповіла Галина Янко у коментарі ZAXID.NET, святкування до Дня перемоги відбувалося протягом дня. Хтось з учасників приходив, хтось йшов геть – тому точна кількість відвідувачів заходу невідома. Поліцію викликали в обідній час сторонні люди, ймовірно, працівники сусідніх офісів, які теж орендують приміщення в будівлі Бюро технічної інвентаризації (БТІ) Львівської облради.

Поліцейські, які прибули на місце події, обмежилися роз’яснювальними бесідами з учасниками святкування.

«Поліція негайно відреагувала на повідомлення, приїхала на місце події. У цей час у приміщенні перебували декілька осіб, яких встановлено. З ними провели роз’яснювальні бесіди, відібрали у них пояснення, після чого усі негайно розійшлися», – повідомили ZAXID.NET в прес-службі поліції Львівщини.

Зазначимо, Львівська обласна організація ветеранів України вже тривалий час орендує у Львівської облради приміщення площею 53 кв м на вул. Липинського, 54 на пільгових умовах. За даними на сайті ЛОР, останній договір оренди укладений у 2016 році і чинний до 2022 року. За оренду обласного комунального майні організація ветеранів не сплачує нічого.