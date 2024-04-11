Світлана Новицька біля Галицького райсуду у Львові

Коломийський міськрайонний суд у четвер, 11 квітня дозволив підозрюваній у держзраді 53-річній київській адвокатці Світлані Новицькій продовжувати захищати у суді пропагандиста Руслана Коцабу, якого також підозрюють у державній зраді. «Суспільне» повідомляє, що адвокатка приєднуватиметься до засідань по відеозв'язку з львівського СІЗО. За інформацією ZAXID.NET, Галицький районний суд Львова також дозволив Новицькій захищати у суді очільницю ОПЗЖ у Львові та соратницю Віктора Медведчука Інну Іваночко. Під час судових засідань адвокатка та підзахисна перебувають у скляній камері.

«Суспільне» зазначає, що засідання у справі Руслана Коцаби 11 квітня не відбулося, оскільки зали для проведення відеоконференцій у львівському СІЗО були зайняті. Наступне засідання має відбутися 20 травня. Додамо, що проросійський блогер Руслан Коцаба зміг виїхати з України до США під час повномасштабного вторгнення і продовжує дискредитувати військових та керівництво держави.

Нагадаємо, що Світлана Новицька майже 20 років працює адвокаткою і спеціалізується на захисті державних зрадників. Її клієнтами є проросійські пропагандисти Тетяна Монтян, Олена Бойко (Віщур), Олена Бережна. Крім цього, вона захищала соратника Кирила Стремоусова Дмитра Васильця та екс-посадовця окупаційної влади Володимира Пряхіна.

У період з 2017 до 2022 років Новицька давала інтерв'ю російським пропагандистам, дискретитувала Майдан та називала його державним переворотом. Також вона дискредитувала українських військових і називала їх нацистами. Спілкувалася Новицька і з російською пропагандисткою Ольгою Скабєєвою. З 2022 року адвокатка захищає у суді очільницю осередку ОПЗЖ у Львові Інну Іваночко. Під час судових засідань вона заявляла, що в Росії «СВО, у нас воєнний стан, а війну фактично ніхто не оголошував».

Служба безпеки України 21 лютого 2024 року провела обшук у київському помешканні адвокатки та вручила їй підозру у державній зраді. Галицький районний суд 29 лютого обрав Новицькій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Юристка заявляє, що це переслідування її професійної діяльності. Після арешту Новицької публікації на її захист робив колаборант Микола Азаров.