Світлана Новицька в Галицькому райсуді 23 лютого

53-річній адвокатці з Києва Світлані Новицькій, яка у Галицькому районному суді Львова захищає Інну Іваночко, також оголосили підозру у державній зраді. Як йдеться у матеріалах справи, юристка давала низку інтерв'ю російським пропагандистам, в яких з 2017 до 2022 року називала війну громадянською, Революцію Гідності – державним переворотом. Крім цього, вона позитивно оцінювала окупацію частини України. Згодом, після початку повномасштабного вторгнення, під час розгляду справи підозрюваної у держзраді очільниці львівського осередку ОПЗЖ Інни Іваночко, Новицька заявила, що в Росії «СВО, у нас воєнний стан, а війну фактично ніхто не оголошував». Засідання у справі відбулися у п'ятницю, 23 листопада, у Галицькому районному суді Львова.

«Я піддаюсь переслідуванню... Я офіційна експертка ООН, ОБСЄ, представляю групу конгресу США з протидії фашизму й запереченню голокосту. Я виступаю проти перейменувань у Києві вулиці Бандери, Шухевича… Я передам в ООН, ОБСЄ те, що тут відбуватиметься», – сказала на суді Новицька.

Слідчі вважають, що Новицька підтримувала зв'язок з російськими пропагандистами, отримувала від них завдання та оплату. Правоохоронці провели обшуки у помешканні Новицької та вилучили для дослідження мобільні телефони й комп'ютер. Свою провину адвокатка повністю заперечує.

Світлана Новицька просила суд зробити засідання закритими й не пускати журналістів, оскільки ті можуть розголосити таємницю досудового розслідування. Прокурор та слідчий зазначили, що таких ризиків немає. Суддя Людмила Мироненко відхилила прохання Новицької. Крім цього, адвокатка заявила про відвід судді Віталія Стрельбицького. Слідча суддя Мироненко, яка розглядала клопотання, відмовила у відводі. Згодом, на засіданні, яке проводив Стрельбицький, адвокатка повторно заявила про відвід судді.

Зазначимо, що у суді київську адвокатку захищає Дмитро Кальнов. Наступне засідання, на якому Світлані Новицькій оберуть запобіжний захід, відбудеться 26 лютого.

Додамо, що Світлана Новицька відома як захисниця держзрадників. Зокрема, вона є адвокаткою пропагандистів Олени Бойко (Віщур) та Руслана Коцаби, екс-регіоналки та проросійської діячки Ірини Бережної, лідерки ОПЗЖ у Львові Інни Іваночко, чиновника окупаційної влади Володимира Пряхіна тощо. Новицька досі веде сторінку ВКонтакті, де до повномасштабного вторгнення публікувала фото з радянською символікою. Крім цього, адвокатка брала участь в Антимайдані та протестах проти коронавірусу, які організовував львівський провокатор Остап Стахів.